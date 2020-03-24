ЦБ рекомендовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах из-за коронавируса

На сайте регулятора отмечается, что банкноты не проходят санитарную обработку при приеме от одного клиента и передаче другому. В связи с этим финансовым организациям посоветовали хранить деньги у себя и выдавать их клиента лишь через три-четыре дня.

Сотрудникам рекомендовано принимать документы и деньги в масках и одноразовых перчатках и регулярно дезинфицировать банкоматы и средства для пересчета купюр.