Чечня стала первым российским регионом, закрывшим все рестораны и кафе

По словам главы республики Рамзана Кадырова, там выявлено три случая с подозрением на коронавирус. Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине.

Кадыров сказал, что исключение сделают лишь для нескольких ресторанов, в которых едят туристы. Другие точки общественного питания работают только на доставку. При этом, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Кадырова, доставка должна быть бесплатной для всех.