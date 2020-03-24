Мировую экономику в этом году, по прогнозам МВФ, ждет не менее глубокая рецессия, чем была в 2008

Об этом сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, добавившая, что восстановление ожидается уже в следующем году. Причем скорость этого восстановления будет зависеть от эффективности борьбы с коронавирусом.

Еще в начале этого года МВФ прогнозировал рост мировой экономики более 3%. Как ожидается, сильнее всего пандемия ударит по экономикам развивающихся стран.