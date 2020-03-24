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11:04, 24 марта 2020

Российские банки стали поднимать ставку по ипотеке на фоне обвала рубля

Как пишут сегодня «Ведомости», условия ухудшаются даже по одобренным заявкам.

Одними первых ставку решили поднять ЮниКредит Банк и Транскапиталбанк. Она выросла на полтора процента. Тенденцию поддержали вскоре «Росбанк дом», «Райффайзенбанк» и «Открытие», который увеличил ставку на те же полтора процента, передает агентство РИА Новости.

О возможной корректировке условий среди прочих уже заявили ВТБ и Альфа-банк. Банкиры обещают корректировать условия, исходя из экономической ситуации. Стоит отметить, что повышение ставок произошло, несмотря на решение регулятора сохранить ключевую ставку – сейчас она равняется шести процентам. Представители финансовых организаций свои действия объясняют нестабильностью на мировых фондовых рынках и падением курса рубля, который подешевел по отношению к доллару на 20 процентов на фоне пандемии и провала нефтяной сделки.

Российские банки также меняют ставки по вкладам, «Тинькофф банк» — один из немногих, кто решил повысить доходность по вкладам в долларах.



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