Посол России в США призвал главу Human Rights Watch не врать о борьбе Москвы с распространением коронавируса

Ранее в правозащитной организации действия правительства называли недостаточными.

Глава дипмиссии Анатолий Антонов подчеркнул, что критика в адрес российского правительства сейчас просто неуместна. Главным образом, потому что в условиях пандемии взаимная поддержка разных стран. В связи с этим димлопат отметил, что Human Rights Watch должна обратить внимание на россиян, которые находятся американских тюрьмах.

Во-вторых, посол добавил, что российские власти значительно эффективнее противодействовали глобальной угрозе, чем их коллеги из тех стран, которые Human Rights Watch, цитирую, «традиционно избегает критиковать», конец цитаты. Какие именно государства имеются в виду, в сообщении Антонова не уточняется.

Этот пост в Фейсбуке появился в ответ на то, что глава правозащитной организации Кеннет Рот написал у себя в твиттере. По словам директора Human Rights Watch, правительство Владимира Путина никак не мешает состоятельным людям скупать аппараты для искусственной вентиляции лёгких, в то время как для небогатых россиян их сейчас не хватает.

Вчера правительство России выделило семь с половиной миллиардов рублей на закупку аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. По задумке кабинета министров, этого должно хватить на пять тысяч семьсот штук.