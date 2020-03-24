Парад, посвященный 75 Великой Победы может пройти без зрителей

Отмена Парада пока не рассматривается, однако различные варианты его проведения обсуждают Министерство обороны и московская мэрия. Об этом сообщают Открытые медиа. Если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться и количество заболевших расти, то возможен и вариант без публики. В конце марта части Западного военного округа должны начать тренировки на полигоне в Алабино, но пока репетиции проходят в расположении частей, хотя в Москву уже приехали 79 курсантов и офицеров филиала Военно-морской академии в Калининграде. Как сообщает источник в Министерстве, передислокация основной части подразделений может быть перенесена на середину апреля. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сказал, что пока никаких ограничений не планируется.



Техника, которая будет задействована на параде уже начинает пребывать в Подмосковье.