ФСБ задержало свыше 30 членов хакерской группы, торговавших данными кредитных карт

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, подозреваемые создавали интернет-магазины по продажам конфиденциальных сведений. В ходе обысков в десятке российских регионов изъято более одного миллиона долларов и трех миллионов рублей, а также оружие, наркотики и золотые слитки.

Большинству участников преступной группы уже предъявлены обвинения. Они заключены под стражу.