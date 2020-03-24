Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, подозреваемые создавали интернет-магазины по продажам конфиденциальных сведений. В ходе обысков в десятке российских регионов изъято более одного миллиона долларов и трех миллионов рублей, а также оружие, наркотики и золотые слитки.
Большинству участников преступной группы уже предъявлены обвинения. Они заключены под стражу.
ФСБ задержало свыше 30 членов хакерской группы, торговавших данными кредитных карт
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, подозреваемые создавали интернет-магазины по продажам конфиденциальных сведений. В ходе обысков в десятке российских регионов изъято более одного миллиона долларов и трех миллионов рублей, а также оружие, наркотики и золотые слитки.