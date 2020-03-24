Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров стал гендиректором Газпром-Медиа

Соответствующее решение принял Совет директоров компании.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин освободил чиновника от должности — Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. При нем ведомство заблокировало ряд крупных интернет-ресурсов, в том числе социальную сеть LinkedIn и торрент RuTracker, а также неудачно пыталось заблокировать доступ к мессенджеру Телеграм.

При Жарове был принят закон об изоляции Рунета, расширяющий полномочия федеральной службы.