У москвички, скончавшейся в больнице в Коммунарке, не подтвердился анализ на коронавирус

Пациентка умерла от онкологии, — сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения. Там уточнили, что женщина была госпитализирована после контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

Ранее стало известно о смерти другой пожилой женщины, у которой коронавирус подтвердился. Впрочем, сообщалось, что она скончалась не из-за инфекции, а из-за оторвавшегося тромба.

Таким образом официально в России пока ни одной жертвы коронавируса нет.