Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.
Также регионам рекомендовано отменить любые мероприятия с участием более 50 человек.
Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей
Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.