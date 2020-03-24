В условиях самоизоляции населения из-за коронавируса увеличилось количество случаев домашнего насилия – Пушкина

В условиях самоизоляции населения из-за коронавируса увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, карантинные меры усугубили вопрос насилия в семье, так как жертвы остались наедине со своей проблемой.

«Эта проблема (домашнее насилие) перманентная. Но как только возникла другая (самоизоляция в связи с карантином), то участились звонки (с жалобами на насилие в семье). Женщины прячутся по туалетам от своих мужчин. Также звонят и мужчины, жалуясь как на детей, так и на жен. Все обострилось. Надо оперативно принимать решения», — рассказала она.

О.Пушкина отметила, что кризисные центры продолжают работать в условиях карантина, но их катастрофически не хватает.

«Наши психологические службы работают. Но у нас, правда, всего 15 кризисных центров на всю страну. А в Швеции, например, их 200. Да у нас мало ресурсов, нас не так много которые желают решить эту проблему, но мы настолько все объединились, что все равно будем предпринимать меры. Все звонки проходят через мой номер, я распределяю звонок по регионам. Это ручное управление по спасению людей. Можно также обратиться в кризисные центры. Горячая линия – это мой телефон (это уже на протяжении 2-х лет), я в любом ресурсе в доступе, и далее предпринимаю шаги. В сложившихся условиях (карантина) психологическая помощь очень необходима», — подчеркнула О.Пушкина.

По словам депутата, жертвы насилия могут также обратиться в кризисные центры «Анна», «Насилию – нет!», «Ты не одна».