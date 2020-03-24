Новым генеральным директором холдинга «Газпром-медиа» стал Александр Жаров, который до этого возглавлял Роскомнадзор

Жаров возглавлял Роскомнадзор 8 лет. До этого, он работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций, возглавлял департамент пресс-службы, информации и протокола правительства. О назначении Жарова в Газпроммедиа стало известно накануне, когда появилась информация о его уходе из Роскомнадзора, которая подавалась с оговоркой о его новом назначении. Позиция стала вакантной после того, как прежний глава холдинга Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером правительства России. Соглашение с Жаровым подписано на три года. Глава Газпрома Алексей Миллер рассчитывает на масштабную цифровую трансформацию. Жаров со своей стороны отметил профессионализм сотрудников холдинга и поблагодарил совет директоров за доверие.

Сегодня в холдинге Газпроммедиа работает 7 тысяч 800 сотрудников. Он включает 9 федеральных каналов, 10 радиостанций включая Эхо Москвы и ряд других компаний.