Китай с завтрашнего дня отменит карантин в провинции Хубей

В административном центре в городе Ухань ограничения снимут через две недели, — сообщает ТАСС. Тогда же начнут восстанавливать транспортное сообщение. .

Власти КНР приняли такое решение из-за улучшения ситуации с коронавирусом. Ранее Ухань стал эпицентром распространения инфекции, которая уже заразила по всему миру более 380 тысяч человек.

В марте число заболевших в Китае стало резко снижаться. За прошедшие сутки в Ухане был зарегистрирован лишь один новый случай.