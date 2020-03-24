Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина

На выполнение указания профильным ведомствам дан один день.

Предложения по ужесточению мер должны представить Минюст, МВД и Минэкономразвития. Ответственность распространяется на физических и юридических лиц. Кроме того, Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и властям Москвы разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для проведения тестов на коронавирус. При этом человек должен максимально быстро узнать о результатах исследования, отметил премьер-министр. Указания от главы правительства получили и Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор. От них требуется проанализировать динамику роста тарифов на мобильную связь в связи с временным переводом многих россиян на удаленную работу. Необходимые поручения Михаил Мишустин дал Федеральной таможенной службе. По словам премьер-министра, ежедневно должны поступать отчеты в правительство о количестве приезжающих в Россию грузовиков и очередях на пропускных пунктах.

Поручения Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.