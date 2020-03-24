В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Окончательные результаты её тестов пока не готовы.

Шестидесятидевятилетняя пациентка больницы в Коммунарке скончалась вчера вечером, — пишет газета «Московский комсомолец». По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Окончательно причину смерти еще не установили. Телеграмм-канал Baza сообщает, что по предварительной версии она умерла от осложнений из-за онкологии и пневмонии. Оба источника отмечают, что заразиться погибшая могла от своей дочери, которая недавно вернулась из Португалии.

Ранее в Москве уже был случай, когда погиб пациент с коронавирусом. На прошлой неделе в инфекционной больнице номер два умерла семидесятидевятилетняя пациентка. Официальной причиной смерти тогда назвали оторвавшийся тромб.

По официальным данным, в России коронавирус выявили у 438-ёх человек.