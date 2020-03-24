Минэкономразвития предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года

Как пишут Ведомости со ссылкой на проект распоряжения, после подписания документа проверки нужно прекратить или завершить в течение двух дней. Их можно будет проводить только с разрешения прокуратуры и в том случае, если людям причинен вред.

Ранее ведомство предложило разрешить компаниям продолжать работу даже после того, как истечет срок действия их лицензий. Послабления связаны с эпидемией коронавируса.