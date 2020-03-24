Бизнес-омбудсмен попросил Верховный суд передать рассмотрение экономических дел присяжным

Соответствующий проект Борис Титов отправил на имя председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он мотивировал это тем, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается, — сообщает «РИА Новости». Ранее Титов приводил сводные данные силовых ведомств, согласно которым количество дел об экономических преступлениях за 2019 год резко выросло.

Расширить практику применения суда присяжных предлагал и сам председатель Верховного суда.