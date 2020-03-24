Россиян, не успевших выехать с Кубы до закрытия границ, сегодня вернут на родину

Как накануне сказал в нашем эфире пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, наши туристы до сих пор остаются и в некоторых других странах. Она объяснила, как им вернуться на родину.

Как сообщает российское посольство, эвакуировать наших граждан с Филиппинских островов сегодня помогут местные военные.