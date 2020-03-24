Минобороны и столичная мэрия обсуждают вариант проведения парада Победы без зрителей

Военное ведомство не намерено отменять мероприятия по подготовке, но готово отложить переброску войск на репетицию, если число заболевших коронавирусом будет расти, — пишет сайт «Открытые медиа» со ссылкой на собеседника в министерстве.

В параде запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. До конца апреля тренировки проходят в подмосковном Алабино. Еще три репетиции должны состояться в Москве.