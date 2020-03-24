Главы МИД стран G7 сегодня проведут переговоры по видеосвязи

Нестандартный формат был выбран из-за опасений перед коронавирусом.

Встреча министров иностранных дел «семерки» должна была сегодня пройти в американском Питтсбурге, но после обострения ситуации с коронавирусом формат решено было изменить. Переговоры пройдут по видеосвязи. Это же касается и встречи министров финансов и глав Центробанков G7. Чиновники этих стран планируют обсудить усилия по борьбе с пандемией. Как сообщает Reuters, по итогам переговоров, вероятно, будет сделано совместное заявление.

Формат видеоконференции уже был опробован ранее – 16 марта лидеры Группы семи провели встречу таким образом. На ней в том числе обсуждалась возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио. Ранее страны G7 провозгласили принятие мер в ответ на пандемию коронавируса своей главной задачей. Лидеры государств пообещали работать над минимизацией рисков для здоровья людей и мировой экономики, а также призвал МВФ и Всемирный банк оказать поддержку нуждающимся странам.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились больше 330 тысяч человек.