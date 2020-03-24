Олимпиаду-2020 перенесут из-за пандемии коронавируса. Решение, по некоторым данным, уже принято

Олимпийские игры в Токио могут пройти на год позже, сообщил член МОК Дик Паунд американской газете USA Today. По его словам, параметры отсрочки пока не определены, но 24 июля игры точно не начнутся. В свою очередь, в пресс-службе Международного олимпийского комитета назвали личным мнением сообщение Паунда о переносе Олимпиады. Ранее уже прозвучало несколько заявлений ответственных лиц о переносе игр. Президент МОК Томас Бах отметил, что решение о судьбе летней Олимпиады 2020 года, которая должна пройти в Токио, будет принято через четыре недели. В тоже время премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на выступлении в парламенте страны, что окончательное решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр будет принимать Международный олимпийский комитет, но вопрос об их отмене не стоит.

Ряд мировых спортивных и культурных событий уже отменили. В частности, в намеченный срок не состоится Евровидение.