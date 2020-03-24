Экс-глава Роскомнадзора Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Александр Жаров, накануне освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора, назначен генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

«Совет директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта 2020 года сроком на три года», — сказано в сообщении.