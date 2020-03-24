В Москве зафиксирована вторая смерть пациентки с коронавирусом

Как пишет газета Московский комсомолец, 69-летняя женщина скончалась в больнице в Коммунарке. Предположительно, она заразилась от дочери, приехавшей из Португалии. Сейчас врачи уточняют, стал ли причиной смерти непосредственно коронавирус.

Ранее другая пожилая жительница столицы , госпитализирвоананя с инфекцией, умерла от отрыва тромба.