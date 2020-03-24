Визит главы МИД РФ Лаврова в Белград, который намечался на сегодня, отменен из-за текущей ситуации по коронавирусу

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белград, который намечался на сегодня, отменен из-за текущей ситуации по коронавирусу.

В Сербии были приняты одни из самых жестких в Европе мер карантина. Ранее президент страны Александар Вучич заявил о полном закрытии границ. Также Александр Вучич жаловался, что стране почти никто не помогает.

В Сербии действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение