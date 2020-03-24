Госсекретарь Майк Помпео накануне с необъявленным визитом прибыл в страну с целью разрешить разногласия между президентом Ашрафом Гани и его недавним оппонентом на выборах Абдуллой Абдуллой, который не признал итогов голосования и провел собственную церемонию инаугурации в качестве главы государства.
После того, как спасти переговоры о создании так называемого инклюзивного правительства не удалось, Вашингтон решил сократить финансовую поддержку Кабула на один миллиард долларов. Это объясняется тем. что провал представляет собой прямую угрозу национальным интересам США.
США сокращают финансовую помощь Афганистану на фоне внутриполитического кризиса
Госсекретарь Майк Помпео накануне с необъявленным визитом прибыл в страну с целью разрешить разногласия между президентом Ашрафом Гани и его недавним оппонентом на выборах Абдуллой Абдуллой, который не признал итогов голосования и провел собственную церемонию инаугурации в качестве главы государства.