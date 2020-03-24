США сокращают финансовую помощь Афганистану на фоне внутриполитического кризиса

Госсекретарь Майк Помпео накануне с необъявленным визитом прибыл в страну с целью разрешить разногласия между президентом Ашрафом Гани и его недавним оппонентом на выборах Абдуллой Абдуллой, который не признал итогов голосования и провел собственную церемонию инаугурации в качестве главы государства.

После того, как спасти переговоры о создании так называемого инклюзивного правительства не удалось, Вашингтон решил сократить финансовую поддержку Кабула на один миллиард долларов. Это объясняется тем. что провал представляет собой прямую угрозу национальным интересам США.