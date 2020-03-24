Из-за дефицита медицинских масок сотрудникам одной из главных поликлиник Минобороны поручили шить их самостоятельно.

Как рассказал РБК источник в Девятом лечебно-диагностическом центре ведомства, необходимые для этого материалы и время медикам не предоставили.

Ранее Федеральная антимонопольная служба провела мониторинг, согласно результатам которого недостаток масок наблюдается в розничной продаже в российских регионах. Кроме того, по данным ведомства, цена на одну маску в Москве выросла на 900 процентов.