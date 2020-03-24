В Великобритании объявлен всеобщий карантин

Все магазины, кроме продктовых и аптек закрываются – распоряжение премьер-министра Бориса Джонсона приводит телеканал Sky News.

Власти Соединенного Королевства ранее не принимали жестких мер в рамках борьбы с коронавирусом и планировали отправить на карантин только людей старше 70 лет. По данным французской прессы, ранее Париж пригрозил Лондону закрыть границу, если Великобритания не будет действовать решительнее в сложившейся ситуации.