Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года. Ранее сообщалось, что он станет гендиректором холдинга «Газпром-Медиа».