Большинство россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Это следует из данных опроса «Левада-центра».

Прекрасным временем советскую эпоху считают 75% россиян. С таким мнением не согласны 18% участников опроса. Эти годы у большинства респондентов ассоциируются со стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне, хорошей жизнью в стране, а также связаны с детством, молодостью и родителями. Реже возникают негативные оценки и ассоциации с дефицитом, очередями, железном занавесом и репрессиями. Выводы сделаны по итогам исследования «Левада-центра» под названием «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении». Его результаты представлены в газете «Ведомости».

О распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян и считают, что его можно было избежать. Ностальгия по СССР больше характерна для людей старшего возраста.

Реставрировать советский строй не хотят и кто жил в ту эпоху, и молодежь, указано в исследовании «Левада-центра».