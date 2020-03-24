Парламент Канады соберётся сегодня на экстренное заседание, на котором обсудит меры по борьбе с коронавирусом

Власти Канады могут объявить режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за пандемии. Этого ранее не исключил премьер Джастин Трюдо. Он сообщил, что рассматриваются все варианты, в том числе и режим ЧС. Пока он действует на территории нескольких провинций Канады. Там закрыты все школы и детские сады, а люди стараются не покидать дома без необходимости. Глава правительства рассказал, что власти будут следовать рекомендациям медиков. Парламент сегодня на экстренном заседании намерен принять законопроект о мерах по борьбе с коронавирусом. Местные СМИ не исключают, что власти пойдут на самую жёсткую меру – режим ЧС по всей стране. В Канаде уже почти полторы тысячи заболевших. Среди них супруга премьера Джастина Трюдо. Коронавирус унёс жизни 20-ти канадцев.

Канада одной из первых отказалась из-за распространения коронавируса отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио.