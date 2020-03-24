Медикам одной из главных клиник Минобороны поручили самим шить себе медицинские маски

Это связано с их дефицитом, сообщает РБК. По словам источника издания, необходимые для шитья масок материал и время сотрудникам основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра ведомства не предоставили. Маски и антисептики ранее пропали в аптеках Москвы. Как пишут «Ведомости», теперь раскупили и парацетамол. РБК отмечает, что на фоне пандемии на треть выросли продажи презервативов.