Борис Титов попросил Верховный суд передать экономические дела на рассмотрение коллегиями присяжных. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, это повысит шансы на справедливое разбирательство. Титов сказал «Интерфаксу», что присяжные смогут оценить экономические дела с точки зрения здравого смысла. Он добавил, что страна на пороге серьезного кризиса, и риск давления силовиков на бизнес растет.