Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей

Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов». Скандал начался после поста профессора Матвейчева в «Фейсбуке», в котором он призвал отправить участников протестных митингов и подписчиков Алексея Навального на урановые рудники. В руководстве Высшей школы экономики пообещали обсудить это на заседании ученого совета по этике.