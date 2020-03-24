Илон Маск закупил для Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких

Они уже доставлены в Лос-Анджелес, сообщил в «Твиттере» губернатор штата Гэвин Ньюсом. Он назвал поступок основателя компаний Tesla и SpaceX героическим.

Ранее газета Moscow Times сообщила, что богатые россияне скупают аппараты ИВЛ из-за пандемии. В Минздраве это назвали бесполезным, поскольку тяжелая форма пневмонии требует помещения в реанимацию.