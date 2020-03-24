В московских аптеках скупили почти весь парацетамол

Самого доступного жаропонижающего накануне не было в большинстве аптек города и в онлайн-продаже, сообщает газета «Ведомости».

Высокая температура – самый явный признак заражения коронавирусом, поэтому власти рекомендуют работодателям замерять температуру своих сотрудников.

Ранее в аптеках из-за пандемии скупили медицинские маски и антисептики. Кроме того, как сообщает РБК, за последнюю неделю на треть в годовом выражении выросли продажи презервативов.