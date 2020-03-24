Развлекательный сервис потокового вещания Дисней+ будет запущен в 8 европейских странах уже сегодня

На неделю раньше изначально объявленного срока.

Изначальной датой запуска Disney+ в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии было 31 марта, но компания официально подтвердила, что сервис начнёт работать в этих странах уже сегодня. Летом сервис запустится в Бельгии, Скандинавии и Португалии. Стоимость месячной подписки составит 7 евро. Годовой — 70 евро.

Ранее компании Disney+ и Netflix согласовали с европейскими властями меры по сокращению интернет-трафика на время карантина, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, было решено отказаться от трансляции фильмов в высоком разрешении. Из-за короновируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. А учебные заведения перешли на дистанционное обучение, что вызвало вызвало серьезное увеличение нагрузки на сеть.

Запуск Disney+ состоялся 12 ноября прошлого года в США, Канаде и Нидерландах. Дата появления сервиса на территории России по-прежнему неизвестна