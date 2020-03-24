Верховный суд сегодня рассмотрит апелляцию на решение о приостановке деятельности «Гражданской инициативы» на 3 месяца

Верховный суд сегодня рассмотрит апелляцию на решение о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» на 3 месяца.

Согласно вердикту, вынесенному в середине января, партия во главе с Дмитрием Гудковым не устранила ряд нарушений в своем уставе. Об этом говорилось в иске Минюста, который настаивает, что выносил предупреждения еще по итогам проверки в 2018 году. Ведомство утверждало, что некоторые изменения в устав «Гражданской инициативы» вносились без проведения съезда, кроме того, оно не признает Гудкова в качестве главы партии вместо Андрея Нечаева. Для устранения нарушений Верховный суд в середине января требовал от партии в трехмесячный срок провести съезд и внести необходимые изменения.

В самой «Гражданской инициативе», оспаривающей вердикт, считают претензии Минюста политически мотивированными и не исключают, что ведомство в дальнейшем может подать иск о ликвидации партии. Еще в 2018 году ее съезд принял решение не только об избрании Дмитрия Гудкова своим лидером, но и о создании на базе политической силы «Партии перемен». Однако Минюст отказался регистрировать эти изменения. Причиной там назвали претензии к уставу и отсутствие программы партии.

На президентских выборах 2018 года «Гражданская инициатива» выдвигала кандидатом Ксению Собчак, а на выборах мэра Москвы в том же году – Дмитрия Гудкова, который не смог преодолеть муниципальный фильтр.