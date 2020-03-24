Президент Украины Владимир Зеленский на месяц отложил сроки весеннего призыва в армию. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. Ранее Минобороны России отказалось переносить весенний призыв в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всех новобранцев проверят на коронавирус.