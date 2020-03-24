В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов. За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей. За тот же период прошлого года было продано презервативов на 122 миллиона рублей, сообщает РБК. До этого россияне скупали медицинские маски и антисептики.