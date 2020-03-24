Глава МВФ заявила, что мировую экономику ждет не меньший спад, чем в кризисном 2008 году

Кристалина Георгиева отметила, что ситуация может быть даже хуже. По словам директора Международного валютного фонда, скорость восстановления экономики будет зависеть от того, как быстро удастся остановить пандемию коронавируса. В то же время глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина на днях сказал, что ожидает роста экономики страны по итогам года.