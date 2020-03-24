В Приморье зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

Житель Владивостока вернулся из Мексики и оставался на добровольном карантине, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По его данным, второй заболевший, который прилетел после круиза по странам Европы, пошел на работу. На обследование его направило начальство. Как передает ТАСС, заболевшие контактировали с 32 людьми, они взяты под наблюдением. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило четыре сотни.