Арбитражный суд начинает процесс по иску футбольного клуба «Локомотив» к своему бывшему гендиректору Илье Геркусу

Арбитражный суд Москвы сегодня начинает процесс по иску футбольного клуба «Локомотив» к своему бывшему гендиректору Илье Геркусу. В суде пройдут предварительные слушания.

«Локомотив» требует взыскать с Геркуса почти 145 млн рублей. В клубе это объясняют результатами проведенного аудита. Согласно иску, как говорил ранее сам бывший гендиректор «Локомотива», претензии к нему связаны с необоснованными, по мнению нынешнего менеджмента команды, премиями Геркусу и персоналу. При этом Геркус настаивает, что сами обвинения против него сформулированы голословно, а самого аудита в «Локо», на самом деле, не было. Кроме того, экс-гендиректор клуба пояснил, что выплачивал премии работникам за победу в Кубке и Чемпионате России по футболу – в общей сложности, в размере трех окладов. Нынешний руководитель «Локо» Василий Кикнадзе, в свою очередь, обвинил Геркуса в ряде стратегических ошибок при управлении командой. При этом он подчеркнул, что если суд посчитает действия Геркуса обоснованными, то у него возникнут вопросы к самому аудиту.

Илья Геркус являлся президентом, а позднее гендиректором «Локомотива» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В это время клуб стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет.