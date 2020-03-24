Прения по делу «Нового величия», намеченные на сегодня в Люблинском суде Москвы, перенесли на следующий месяц

На этот раз из-за коронавируса.

Прения отложили уже в четвертый раз. Трижды это делали из-за болезни судьи Люблинского суда Александра Маслова, не предупреждая о срыве заседания ни обвиняемых, ни адвокатов. В этот раз о переносе прений защита узнала за день до их проведения. Заседание отложили из-за коронавирусной инфекции. Об этом стало известно вскоре после требования активистов обеспечить видеотрансляции заседаний по резонансным делам, в том числе и Новому величию, пишет интернет-издание Сноб. Обращения были направлены в Верховный суд и районные инстанции. Многие месяцы четверо фигурантов дела Нового величия остаются в СИЗО. Это Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков. Ещё четверо, включая Анну Павликову и Марию Дубовик под домашним арестом. Прокуратура считает всех создателями экстремистского сообщества, оно якобы планировало захватить власть в России и устроить переворот. Подсудимые вину отрицают. Защита настаивает, что давший показания против фигурантов Руслан Д, — информатор полицейских. Именно он написал устав движения и интересовался, нужно ли участникам чата в мессенджере Telegram оружие.

Прошлой осенью при рассмотрении дела «Нового величия» в Люблинском суде двое обвиняемых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены. Это произошло сразу после того, как судья Маслов в очередной раз отказался изменить меру пресечения на не связанную с арестом.