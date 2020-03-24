Из-за грозящего экономического кризиса Еврокомиссия ослабила критерии бюджетной задолженности, зафиксированные в пакте стабильности ЕС. Министры экономики и финансов стран Евросоюза дали на это свое согласие во время состоявшейся сегодня видеоконференции.

В ходе борьбы с эпидемией коронавируса Еврокомиссия впервые в истории ЕС активировала так называемую «генеральную клаузулу» пакта стабильности. Она была принята в ходе евро-кризиса в 2011 году и ни разу не применялась. Клаузула позволяет ослабить правила задолженности и бюджетного дефицита стран Евросоюза в условиях чрезвычайной экономической ситуации.

Пакт стабильности и развития ЕС предписывает новую задолженность не выше трех процентов и бюджетный дефицит не более 60 процентов ВВП. Временное приостановление этих правил позволяет правительствам стран Евросоюза предоставлять своей промышленности новые средства без ограничения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила накануне, что в экономике не будет ни одной отрасли, которая бы избежала последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Поэтому ЕС будет предпринимать все возможное для поддержки людей и предприятий.

В настоящее время Евросоюз исходит из падения экономической мощи на 2,5 процента в 2020 году. Однако это считается весьма оптимистичным сценарием.