В РПЦ сообщили, что пожилых и больных жителей Москвы будут исповедовать и причащать на дому. В пресс-службе патриархии это объяснили угрозой коронавируса, передает «Интерфакс». Между тем, визиты священников могут нарушать режим самоизоляции, который властями столицы с 26 марта предписан для граждан старше 65.