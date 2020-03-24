Это почти 16 долларов за тонну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. До этого власти Белоруссии призывали Москву обнулить премии для российских нефтяных компаний в 12 долларов за тонну, отмечает РБК.
Из-за спора по нефти Белоруссия стала закупать сырье у поставщиков в Европе. В субботу в Москве и Минске сообщили, что стороны все-таки договорились. По мнению экспертов, Россия пошла на уступки из-за обострения конкуренции на нефтяном рынке после развала сделки с ОПЕК.
Россия может предоставить Белоруссии скидку на нефть даже большую, чем просил Минск
Это почти 16 долларов за тонну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. До этого власти Белоруссии призывали Москву обнулить премии для российских нефтяных компаний в 12 долларов за тонну, отмечает РБК.