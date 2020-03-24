Коронавирус распространяется все быстрее, сообщила Всемирная организация здравоохранения

Если отметку в сто тысяч выявленных заболевших он преодолел за два месяца, то рост от двухсот до трехсот тысяч занял всего 4 дня, написал в «Твиттере» руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По последним данным, в мире более 370 тысяч заболевших, скончались почти 16 с половиной тысяч. Из них шесть тысяч в Италии. США на третьем месте после Италии и Китая по числу заболевших. В России за сутки выявлен 71 случай заражения, общее число – 438