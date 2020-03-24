Власти Японии, по сведениям прессы, готовы отложить Олимпиаду максимум на год

Откладывать на больший срок было бы проблематично, потому что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, пишет газета «Санкэй» со ссылкой на источники. На днях ряд национальных олимпийских комитетов призвали перенести Олимпиаду в Токио из-за карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом.