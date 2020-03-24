В правительстве не поддержали идею ускорить процедуру увольнений на фоне пандемии

Как пишет РБК, Минтруд предложил, чтобы сроки уведомления сотрудника о том, что он будет уволен, могли быть сокращены с двух месяцев до двух недель. Речь идет о тех случаях, которые связаны с ликвидацией предприятия или сокращения штата. В ведомстве считают, что так сотрудник мог бы быстрее получить выходное пособие и устроиться на новую работу. Но, по словам источника издания, в правительстве это сочли избыточной мерой.