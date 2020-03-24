Британская полиция получит право задерживать тех, кто нарушит режим тотальной самоизоляции

Это объявил накануне вечером премьер-министр Борис Джонсон. Карантин вводится по всей стране. Как передает Би-би-си, закрываются все магазины, кроме продуктовых. Гражданам запрещается выходить на улицу без необходимости. Еще недавно власти страны отрицали возможность введения таких мер. Ограничения на передвижения граждан из-за коронавируса введены уже, как минимум, в 40 странах.